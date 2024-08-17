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لبنان

في 3 مناطق لبنانيّة.. هذا ما فعلتهُ "المخابرات"!

Lebanon 24
17-08-2024 | 15:43
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، اليوم السبت، توقيف 8 أشخاص في مناطق عديدة بجرائم مُختلفة.
وذكر الجيش في بيان أنه جرى دهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا - البقاع ما أسفر عن توقيف المواطنين (ع.ع.م.) و(ف.م.) و(ع.ا.م.) و(ح.م.) لحيازتهم أعتدة عسكرية.
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كذلك، جرى توقيف المواطنين (ع.ت.م.) و(م.م.) و(م.ع.) عند حاجز مجدليا – الشمال لإقدامهم على خطف المواطنة (م.ر.)، كما تمّ دهم منزل المواطن (ج.ر.) في منطقة بشري وتوقيفه لحيازته أسلحة حربية وأعتدة عسكرية.

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