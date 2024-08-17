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لبنان

مفاجأة عمرها 8 سنوات تخصّ "حزب الله".. مسؤولٌ إسرائيليّ يكشفها!

Lebanon 24
17-08-2024 | 16:15
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قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، إنه "خلال العام 2016، وحينما كان وزيراً للدفاع في إسرائيل، جرت مناقشة حول مسألة توجيه ضربة استباقية لحزب الله"، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يحظَ بأي موافقة، وقال: "حينها، كاد الجميع يُصابون بنوبة قلبية بسبب الفكرة".
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وفي تصريح له، اعتبر ليبرمان أن الإيرانيين تمكنوا من توحيد جميع الساحات في المنطقة، وقال: "لا يمكنك بناء استراتيجية منفصلة للبنان أو غزة أو الحوثيين أو إيران. يجب أن تكون لديك استراتيجية عامة واحدة، والتصرف وفقا لذلك. الهدف هو إيران. لدينا ما يكفي من الأهداف والخيارات. السؤال الواضح هو ما إذا كنا قادرين على مهاجمة إيران بمفردنا.. أقول نعم، ومن دون تدمير الإيرانيين والقضاء على برنامجهم النووي، فإنه لا يمكن الحديث عن النصر.
وأضاف: "لقد دخلنا في حرب استنزاف ضد إيران ووكلائها أمثال حزب الله وحماس. من دون إيران، لا توجد حماس، ولا حزب الله، ولا الجهاد الإسلامي، ولا يوجد حوثيون، وهؤلاء يحصلون على التمويل والأسلحة من إيران. كل من يدعي أنه من الممكن هزيمة حزب الله أو حماس دون التغلب على إيران والقضاء على البرنامج النووي، هو ببساطة لا يقول الحقيقة".
 
(رصد لبنان24)
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