استهداف مباشر.. مدفعية "الحزب" تقصفُ جنوداً إسرائيليين!

أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم السبت، استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في حرش شتولا، وذلك بواسطة قذائف المدفعية.

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وخلال ساعات المساء، أعلن الحزب تنفيذ 3 عمليات أخرى ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.وذكر الحزب في بيانٍ له أنه استهدف في العملية الأولى موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.أما العملية الثانية، فقد قال الحزب إنها طالت موقع حدب يارون بقذائف ‏المدفعية، في حين أن العملية الثالثة طالت موقع موقع رويسات العلم في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية.