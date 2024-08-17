على علوّ منخفض.. تحليق مكثف للطيران الإسرائيليّ في أجواء الجنوب

نفذ العدوّ الإسرائيلي، مساء السبت، غارة جويّة استهدف أطراف بلدتي الطيري - حانين.

كذلك، أفيدَ أيضاً عن تحليق مُكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء صور وقرى القطاعين الغربي والأوسط وعلى علوّ مُنخفض.