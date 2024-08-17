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لبنان
على علوّ منخفض.. تحليق مكثف للطيران الإسرائيليّ في أجواء الجنوب
Lebanon 24
17-08-2024
|
17:00
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نفذ العدوّ الإسرائيلي، مساء السبت، غارة جويّة استهدف أطراف بلدتي الطيري - حانين.
كذلك، أفيدَ أيضاً عن تحليق مُكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء صور وقرى القطاعين الغربي والأوسط وعلى علوّ مُنخفض.
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