ماذا خسر باسيل بعد "إقالة" آلان عون؟

توقفت مصادر سياسية مطلعة على أجواء "التيار الوطني الحر" عند تأثيرات غياب النائب آلان عون عن "التيار" بعد إقالته قبل أيام.

المصادر قالت إن عون كان يتولى مهمات أساسية محورية ضمن "الوطني الحر" أبرزها التنسيق مع "حزب الله"، مشيرة إلى أن شكل أيضاً في وقت من الأوقات، "صلة وصل" أساسية بين رئيس "التيار" جبران باسيل والرئيس سعد الحريري.

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وأشارت المصادر إلى أنّ عون كان يمثل "حلقة تواصل واتصال" بين "الوطني الحر" والحريري، خصوصاً حينما كان الأخير يحضرُ إلى لبنان وتحديداً خلال ذكرى 14 شباط، وقالت: "إن جاء الحريري إلى لبنان لاحقاً، فإننا قد نرى أن عون سيزوره، ولكن هذه المرة بصفته النيابية والشخصية والبعيدة كل البعد عن التيار الوطني الحر".