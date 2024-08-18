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لبنان

في شبعا.. غارة إسرائيلية تستهدف دراجة ناريّة

Lebanon 24
18-08-2024 | 03:42
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استهدفت مسيرة إسرائيلية، اليوم الاحد، دراجة نارية في بلدة شبعا جنوبي لبنان، وأدت الى اصابة شخص، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
وكانت قد أفادت تقارير إسرائيلية، بأنّه تم إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة مرغليوت الإسرائيلية.
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوّت في المنطقة المذكورة تحذيراً من الصواريخ.
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