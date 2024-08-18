Advertisement

لبنان

عملية لـ"الحزب".. موقعٌ إسرائيلي يتعرّض للقصف

Lebanon 24
18-08-2024 | 04:09
A-
A+
Doc-P-1235701-638595763393747072.jpg
Doc-P-1235701-638595763393747072.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، استهداف موقع المرج الإسرائيلي.
 
وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة 8.15 صباحاً، وقد تمت بواسطة الأسلحة الصاروخية.
 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى في القصف الأخير لحزب الله (الجزيرة)
lebanon 24
18/08/2024 16:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مستودع أسلحة تابع لحزب الله في النبطية ومواقع عسكرية في بلدتي حنين ومارون الراس جنوبي لبنان
lebanon 24
18/08/2024 16:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" نعى الشهيد إبراهيم شوقي سلامة من مواليد عام 1984 من بلدة بليدا في جنوب لبنان
lebanon 24
18/08/2024 16:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا منشآت عسكرية لحزب الله في منطقتي كفركلا ورميش جنوب لبنان
lebanon 24
18/08/2024 16:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

حزب الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2024-08-18
08:41 | 2024-08-18
08:38 | 2024-08-18
08:35 | 2024-08-18
08:26 | 2024-08-18
08:22 | 2024-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24