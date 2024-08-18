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لبنان

إلى الموطنين.. هذا جديد وضع الكهرباء!

Lebanon 24
18-08-2024 | 04:15
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأحد، أنّ رئيس مجلس إدارة مؤسسة "كهرباء لبنان" كمال حايك، قطع إجازتهُ في اليونان وعاد إلى لبنان لترؤس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة.
 
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وتأتي هذه الخطوة في ظل انقطاع شاملٍ للكهرباء شهده لبنان اعتباراً من يوم أمس، وذلك بعد خروج مجموعة إنتاج في معمل الزهراني عن الخدمة إثر نفاد المحروقات اللازمة.
 
بدوره، قال مُدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية عبر "الجديد" إنّ تمت المباشرة بزيادة إنتاج الكهرباء من المعامل الكهرومائية، مشيراً إلى أن "الحلّ المؤقت الذي سيصدر عن مجلس إدارة كهرباء لبنان هو إستعارة كميات من الفيول من الجيش".
 
وأوضح علويّة أن "الحلّ للوصول الى الإنتظام في موضوع الكهرباء هو تحقيق الإستقلالية المالية بالنسبة لكهرباء لبنان".
 
في المقابل، أصدر مدير منشآت النفط في الزهراني زياد الزين بياناً قال فيه إن المنشآت بدأت عند الساعة 3 فجراً، بتسليم 5 مليون ليتر من المحروقات إلى معمل كهرباء الزهراني على سبيل الإعارة، وذلك لزوم توليد الطاقة الكهربائية.
 
وجاءت هذه الخطوة بعد إتمام كافة الملفات إدارياً وفنياً وقانونياً، فيما من المتوقع صدور قرار وبيان عن موعد إعادة تشغيل المعمل الذي لن يوفر الكهرباء إلا للمرافق الحيوية. 
 
 
 

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