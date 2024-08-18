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لبنان

سليمان: من غير المقبول تحميل رئيس الحكومة مسؤولية شلل بعض المؤسسات

Lebanon 24
18-08-2024 | 04:45
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قال النائب محمد سليمان أنه من غير المقبول تحميل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مسؤولية شلل بعض المؤسسات، مشيراً إلى أن الحكومة تحمّلت أعباء الفراغ الرئاسي.
وفي تصريحٍ له من عكار العتيقة، قال سليمان: "لن نرضى بان يكون موقع رئاسة الحكومة مكسر عصا لأي جهة. المطلوب اليوم توحيد الجهود ونبذ الخلافات بين كل الأفرقاء في ظل هذه الظروف الصعبة والتهديدات  العدوانية الإسرائيلية والعمل لحماية وطننا بكل الطرق ووضع خطة طوارئ تكون أولوياتها قرار تشغيل مطار رينيه معوض (القليعات) لأنه اليوم اصبح حاجة ضرورية لكل البلد ومن غير المقبول ان يبقى قراره معلقا لأسباب غير معروفة".
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وتابع: "عكار اعطت الدولة ومن واجب الدولة ان تقف بجانب عكار وأبنائها وان يكون العدل بالإنماء المتوازن مبنيا على رفع الظلم والمساواة بين كل أبناء الوطن في كل المناطق" .
 

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