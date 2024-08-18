زهرة غادرت منزل ذويها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل تعرفون مكانها؟

صــدر عــــن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

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تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- زهرة حسين ابراهيم (من مواليد عام 2005، لبنانيّة)التي غادرت منزلها الكائن في بلدة فنيدق - عكّار، بتاريخ 9-8-2024، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة مِشمش في وِحدة الدّرك الإقليمي، على الرَّقم 895011/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.