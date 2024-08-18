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لبنان

بينهم عنصر في "اليونيفيل".. جرحى في بلدة الضهيرة العدوّ الإسرائيليّ استهدف منزلاً هناك

Lebanon 24
18-08-2024 | 05:55
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أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على منزل في بلدة الضهيرة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
 
 
وفي هذا السياق، أشارت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة عنصر في "اليونيفيل" يعمل في الكتيبة الغانية.
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