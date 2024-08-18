بينهم عنصر في "اليونيفيل".. جرحى في بلدة الضهيرة العدوّ الإسرائيليّ استهدف منزلاً هناك

أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على منزل في بلدة الضهيرة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وفي هذا السياق، أشارت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة عنصر في "اليونيفيل" يعمل في الكتيبة الغانية.