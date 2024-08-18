Advertisement

لبنان

المفتي عبد الله: هوية الجنوب مقاومة

Lebanon 24
18-08-2024 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1235747-638595847040203316.jpg
Doc-P-1235747-638595847040203316.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكد المسؤول الثقافي المركزي في حركة "امل" مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله خلال القائه كلمة الحركة في احتفال تأبيني في بلدة البابلية، ان "العدو الاسرائيلي ليس بحاجة للبحث له عن هوية تدلل على وجهه الحقيقي وعلى طبيعته العدوانية والارهابية هويته هي كما وصفها وحددها بشكل قاطع سماحة الامام السيد موسى الصدر بأن اسرائيل هي شر مطلق".
Advertisement

واشار الى ان "ما يجري في المنطقة بات مكشوفا للقاصي والداني هو القضاء على القضية الفلسطينية واجهاض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بتحرير ارضه والعودة اليها واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وفي الشأن اللبناني، اعتبر عبد الله أن "الرهان على اي متغيرات اقليمية لتغيير وقائع داخلية هو ضرب من ضروب الوهم. فخيار الجنوب وهويته هي المقاومة والتمسك بالثوابت التي ارسى قواعدها الامام الصدر وفي مقدمها سلام لبنان الداخلي هو افضل وجوه الحرب مع اسرائيل والمحافظة على الوحدة الوطنية" .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2024-08-18
08:41 | 2024-08-18
08:38 | 2024-08-18
08:35 | 2024-08-18
08:26 | 2024-08-18
08:22 | 2024-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24