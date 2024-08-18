المفتي عبد الله: هوية الجنوب مقاومة

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أكد المسؤول الثقافي المركزي في حركة "امل" مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله خلال القائه كلمة الحركة في احتفال تأبيني في بلدة البابلية، ان "العدو الاسرائيلي ليس بحاجة للبحث له عن هوية تدلل على وجهه الحقيقي وعلى طبيعته العدوانية والارهابية هويته هي كما وصفها وحددها بشكل قاطع سماحة الامام السيد موسى الصدر بأن اسرائيل هي شر مطلق".واشار الى ان "ما يجري في المنطقة بات مكشوفا للقاصي والداني هو القضاء على القضية الفلسطينية واجهاض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بتحرير ارضه والعودة اليها واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وفي الشأن اللبناني، اعتبر عبد الله أن "الرهان على اي متغيرات اقليمية لتغيير وقائع داخلية هو ضرب من ضروب الوهم. فخيار الجنوب وهويته هي المقاومة والتمسك بالثوابت التي ارسى قواعدها الامام الصدر وفي مقدمها سلام لبنان الداخلي هو افضل وجوه الحرب مع اسرائيل والمحافظة على الوحدة الوطنية" .