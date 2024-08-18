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لبنان
إنفجار وقع قرب آليتهم... "اليونيفيل": إصابة 3 جنود في محيط يارين
Lebanon 24
18-08-2024
|
06:59
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أعلنت "اليونيفيل" في بيان، ان "ثلاثة جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل كانوا في دورية أصيبوا صباح اليوم بجروح طفيفة عندما وقع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين، في جنوب لبنان".
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وأضافت: "ان جميع جنود حفظ السلام الذين كانوا في الدورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم، ونحن نحقق في الحادثة".
وذكرت "اليونيفيل" "بقوة كافة الأطراف والجهات الفعالة بمسؤوليتهم عن تجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين".
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