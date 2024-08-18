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لبنان

سقط من علو شاهق في البحر.. إنقاذ لبنانيّ بعد 5 ساعات أمضاها في المياه إليكم تفاصيل ما حدث

Lebanon 24
18-08-2024 | 07:46
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أنقذت سفينة بحاراً لبنانياً قبالة جزيرة قبرص فجر اليوم الأحد بعد 5 ساعات من سقوطه من علو 18 متراً، بينما كان على متن حاملة مركبات. 
 
وقالت السلطات القبرصية إن المواطن اللبناني، الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، لم يحتج إلى عناية طبية بعد أن انتشلته سفينة نقل المركبات، هي سفينة "نيفين" التي ترفع علم بنما من البحر.
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وقال أندرياس شارالامبيديس، رئيس مركز تنسيق البحث والإنقاذ القبرصي، لوكالة "أسوشييتد برس" إنه أرسل مروحية لمسافة 185 كيلومتراً جنوب شرقي البلاد الجزيرة بعد غروب الشمس بقليل، عندما أرسلت السفينة "نيفين" نداء استغاثة مفاده أن أحد أفراد طاقمها سقط في البحر.

ولم تتمكن المروحية، التي كان بها أجهزة استشعار حرارة للكشف عن الأجسام في الليل، من تحديد مكان البحار بعد تمشيط منطقة مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً لمدة اقتربت من ساعة.

وعادت المروحية إلى قاعدتها للتزود بالوقود، لكن السلطات القبرصية أعطت طاقم "نيفين" الموقع المحتمل للبحار باستخدام نماذج كمبيوترية تأخذ في الاعتبار التيارات السائدة في المنطقة ذلك الوقت.

وبينما كانت السفينة تجوب المنطقة في منتصف الليل، سمع الطاقم البحار يصرخ طلباً للمساعدة، وتمكنوا من انتشاله. (الحدث) 

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