Advertisement

لبنان

"حزب الله" عن إستشهاد فؤاد شكر: هذه الرواية مليئة بالأكاذيب

Lebanon 24
18-08-2024 | 08:15
A-
A+
Doc-P-1235781-638595912851316423.jpg
Doc-P-1235781-638595912851316423.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله" البيان التالي:‏

"تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله نفياً قاطعاً الرواية المُختلقة التي أوردتها "وول ستريت ‏جورنال" ‏‏‏حول استشهاد القائد الجهادي السيد فؤاد شكر وهي رواية مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها ‏من الصحة على ‏‏الإطلاق. 
Advertisement
 ‏
كما تؤكد العلاقات الإعلامية أنّ أياً من مراسلي الجريدة الثلاث الذين وضعوا أسماءهم على المقالة ‏المذكورة ‏‏لم ‏يلتقوا أبداً أياً من مسؤولي حزب الله على الإطلاق. وبالتالي فإنّ الرواية الكاذبة من ‏أساسها والمصدر ‏‏‏المنسوب له ليسوا سوى من مخيلة كتّابها ولا هدف لها سوى الترويج والدعاية ‏للعدو الصهيوني، وهذا ما ‏‏دأبت عليه الجريدة المذكورة وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية ‏الذين نشروا هذه الرواية الكاذبة ‏‏دون أي مراجعة أو تدقيق وبنوا عليها مواقفهم في خدمة المشروع ‏الصهيوني".‏
 
 
 
لقراءة المقال الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" وترجمه "لبنان 24" الرجاء الضغط هنا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:27 | 2024-08-18
11:54 | 2024-08-18
11:51 | 2024-08-18
11:44 | 2024-08-18
11:16 | 2024-08-18
11:01 | 2024-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24