"حزب الله" عن إستشهاد فؤاد شكر: هذه الرواية مليئة بالأكاذيب

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صدر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله" البيان التالي:‏"تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله نفياً قاطعاً الرواية المُختلقة التي أوردتها "وول ستريت ‏جورنال" ‏‏‏حول استشهاد القائد الجهادي السيد فؤاد شكر وهي رواية مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها ‏من الصحة على ‏‏الإطلاق.كما تؤكد العلاقات الإعلامية أنّ أياً من مراسلي الجريدة الثلاث الذين وضعوا أسماءهم على المقالة ‏المذكورة ‏‏لم ‏يلتقوا أبداً أياً من مسؤولي حزب الله على الإطلاق. وبالتالي فإنّ الرواية الكاذبة من ‏أساسها والمصدر ‏‏‏المنسوب له ليسوا سوى من مخيلة كتّابها ولا هدف لها سوى الترويج والدعاية ‏للعدو الصهيوني، وهذا ما ‏‏دأبت عليه الجريدة المذكورة وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية ‏الذين نشروا هذه الرواية الكاذبة ‏‏دون أي مراجعة أو تدقيق وبنوا عليها مواقفهم في خدمة المشروع ‏الصهيوني".‏