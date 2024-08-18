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لبنان
البستاني أكد العمل على استرداد الودائع من المصارف
Lebanon 24
18-08-2024
|
08:22
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أقام مختار بلدة الجميلية في إقليم الخروب داني داغر، في دارته في البلدة، لقاء وعشاء للنائب فريد البستاني، بمشاركة عدد من أبناء البلدة .
وألقى داغر كلمة رحب فيها بالبستاني "بين أهله ومحبيه"، منوها بأبناء المنطقة "الذين وطدوا العلاقة مع النائب البستاني والجميلية، وعلى رأسهم الراحل الياس مطر، واليوم تستكمل هذه العلاقة عبر الصديق إيلي مقصود"، مثنياً على "جهود ودور البستاني الوطني والإنساني، الذي عينه على الجميلية وجميع قرى وبلدات الشوف وأبناء المنطقة والوطن"، مؤكدا ان "الجميلية كانت وستبقى واحة للتلاقي وساحة مشتركة لجميع أبناء المنطقة".
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بدوره شكر البستاني لداغر "هذه العاطفة والمحبة"، معرباً عن ارتياحه لوجوده بين أهله في بلدة الجميلية، مشددا على "متابعة العمل في مجلس النواب ضد الفساد والفاسدين الذين سرقوا أموال الدولة والمودعين". ونوه "بأجواء الألفة والمحبة والتعاون التي تتميز بها الجميلية ومنطقة الشوف والجبل"، مؤكدا "الوقوف الى جانب أبناء هذه المنطقة الشوفية الوطنية"، داعيا الشباب الى "التمسك بأرض الأهل والأجداد والتي تجذروا بها عبر التاريخ".
وشدد على ان مهمته ورسالته "هي العمل على استرداد الودائع من المصارف وأعطائها لأصحابها". ودعا جميع الأطراف الى تضافر الجهود والعمل سويا، لانقاذ لبنان من أزماته"، لافتا الى ان "الحرب على الأبواب ".
ثم قدم داغر درعا للبستاني عربون وفاء وتقدير .
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