جديد أزمة الكهرباء.. دولة عربيّة أبدت رغبتها بمُساعدة لبنان

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علمت الـ"أل بي سي" أن اتصالا جرى بين جهاتٍ رسمية جزائرية ووزير الطاقة وليد فياض، عبّر خلاله المسؤولون الجزائريون عن رغبة بلادهم العميقة في مساندة لبنان في تأمين الوقود لتخطي أزمته من خلال تزويده بهبة من الغاز اويل، تُحدد كميتها وفقًا للمحادثات التي سيستكملها الطرفان.وأضافت الـ"أل بي سي" ان رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي سيجري اتصالاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي لهذه الغاية.وبحسب الـ"أل بي سي"، ثمّنت مصادر وزارة الطاقة مبادرة الجزائر التي لطالما وقفت الى جانب لبنان، دولة وشعبًا ومؤسسات، لنجدته ومساعدته، تماماً كما العراق الشقيق، المتضامن مع لبنان في كل أزماته والمستمر في تزويده بالفيول للنهوض بقطاع الطاقة.