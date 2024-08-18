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لبنان

بالصور حادث سير مروّع... وجريحان حالتهما خطيرة

Lebanon 24
18-08-2024 | 09:00
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وقع حادث سير مروّع في بلدة تكريت العكارية بعد منتصف الليل.
 
 
وعمل الصليب الاحمر اللبناني على نقل جريحين حالتهما خطيرة الى المستشفى.
 
 
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