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لبنان

ميقاتي تلقى إتّصالاً من نظيره الجزائريّ.. العرباوي: سيتمّ تزويد لبنان فوراً بكميّات من النفط

Lebanon 24
18-08-2024 | 09:13
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من رئيس وزراء الجزائر  السيد نذير العرباوي تم في خلاله بحث العلاقات بين البلدين.
وفي خلال الاتصال عبّر رئيس وزراء الجزائر عن دعم بلاده للبنان ووقوفها الى جانبه.
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كما ابلغ الرئيس ميقاتي، انه ، بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تَبُّون، سيتم تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز الازمة الحالية في قطاع الكهرباء.
وقد شكر الرئيس ميقاتي الرئيس الجزائري على هذه المبادرة. كما شكر نظيره الجزائري على وقوف الجزائر المستمر الى جانب لبنان في المجالات كافة".
 
 
 
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