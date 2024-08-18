الخطيب: لتجاوز الخلافات العبثية

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ألقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب كلمة تأبينية في حسينية النبي شيت بوالدة المعاون السياسي لامين عام "حزب الله" السيد حسين الموسوي، شدد فيها على "ضرورة تضامن اللبنانيين وتكاتفهم في مواجهة العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان، وعلى أن هذا العدوان سيؤول الى الفشل ولن يثني من عزيمة المقاومة في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما بلغت التضحيات، وعلى أن شعب لبنان يقف خلف المقاومة وله ملء الثقة بانها لن تسمح للعدو الاسرائيلي بان يتمادى في عدوانه واجرامه الذي جسد وحشيته بالامس بارتكاب مجزرة في الكفور نضعها برسم الامم المتحدة ومجلس الامن مع مثيلاتها في فلسطين لتشهد على إجرام العدو".وقال: "كما أحبط لبنان الموحد بمقاومته وجيشه وشعبه عدوان تموز 2006 وافشل اهدافه واسقط مخططات العدو، فانه سينتصر في معركة الدفاع عن لبنان ليخرج منها أقوى منعة بفعل التضامن الوطني العابر للمناكفات الطائفية والمذهبية".ودعا اللبنانيين الى "تجاوز الخلافات العبثية تحت عناوين تضليلية واختراع معارك وهمية وصلت الى حد غير مقبول باتهام الحكومة بالخيانة العظمى لأنها تؤدي بعضا من واجبها الوطني في الدفاع عن سيادة لبنان، في الوقت الذي يدعون رفضهم لهذه اللغة الذي لا تستخدمها المقاومة معهم حفاظا على وحدة الشعب اللبناني ومنعا لتحقيق أهداف العدو مع وجود حقيقي لهذا الواقع المؤسف، ويأتي هذا الاتهام الخطير استمرارا لموقف سابق برفض تحمل الحكومة المسؤولية تجاه المواطنين اللبنانيين الجنوبين وما يتعرضون له من عدوان صهيوني وتدمير لقراهم وحرق لمزارعهم، والذي يعمل على إيجاد بيئة تتجاوب مع خطابه الغرائزي لتحقيق مصالح شخصية تتنافى مع المصلحة الوطنية العامة بل الخاصة وتتعارض مع دعوة البابا لاتباعه في لبنان للانخراط مع بيئته العربية والمشرقية".وقدم الخطيب على رأس وفد علمائي التعازي للعلامة السيد عباس علي الموسوي معزيا بشقيقه، والسيد محمد علي الموسوي بوالدته.