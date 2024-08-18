خبر عاجل عن التغذية.. ماذا تقرّر بعد إجتماع مجلس إدارة كهرباء لبنان؟

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صدر عن مجلس إدارة مؤسسة "كهرباء لبنان"، ما يلي:عطفًا على ما يتم تداوله في كل من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من معطيات ومعلومات في ما خص مسألة توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بما يلي:1. عقد مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان جلسة استثنائية صباح يوم الأحدالواقع فيه 18/08/2024، بالتوافق مع أعضاء مجلس الإدارة باعتبار اليوم يصادف الأحد ونظرًا لأهمية الموضوع، برئاسة رئيس مجلس إدارتها – مديرها العام المهندس كمال الحايك حيث تم خلالها الموافقة على تسلم معمل الزهراني كمية حوالي /5,000/ كيلو ليتر من منشآت النفط في الزهراني وذلك على سبيل الإعارة استنادًا إلى قرار وزير الطاقة والمياه بهذا الخصوص، كما وتم الموافقة على تغطية ثمن شحنة الغاز اويل التي سيتم شراؤها توريدها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط بموجب المناقصة العمومية لعقد الشراء الفوري (Spot Cargo) عبر هيئة الشراء العام وذلك بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 14/08/2024 وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية والفنية والمالية اللازمة لوضع هذين القرارين موضع التنفيذ.2. إن مؤسسة كهرباء لبنان ومنذ شهر أيار 2024 وهي تراسل بصيغة"عاجل وهام جدًا" جميع المعنيين من أجل تدارك مسألة أي خلل من شأنه أن يؤثر على ديمومة إنتاج الطاقة ومما سيؤدي إلى توقف معملي الزهراني ودير عمار عن الإنتاج قسريًا، إذ إنها قد أرسلت إلى كل من جانب معالي وزير الطاقة والمياه (مع إبلاغ نسخة إلى المديرية العامة للنفط):• الكتاب رقم 2898 تاريخ 25/06/2024• الكتاب رقم 3464 تاريخ 29/07/2024وجانب المديرية العامة للنفط (مع إبلاغ نسخة إلى معالي وزير الطاقة والمياه):• الكتاب رقم 3197 تاريخ 16/07/2024• الكتاب رقم 3463 تاريخ 29/07/2024• الكتاب رقم 3516 تاريخ 31/07/2024• الكتاب رقم 3541 تاريخ 05/08/2024• الكتاب رقم 3595 تاريخ 13/08/2024ولم يردها أي جواب رسمي خلال الشهرين الماضيين وذلكلغاية ورود قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 14/08/2024ومن ثم كتاب معالي وزير الطاقة والمياه رقم 135/ت/23 تاريخ 14/08/2024علمًا أنه كان يقتضي أن يتم معالجة المسائل المثارة في مراسلات المؤسسة السبعة والإجابة عليها في حينه. تجدر الإشارةعلى الرغم من سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف المعنيين خلال الشهرين الماضيين حيث كان يتم التأكيد والتطمين خلالها على أنه قد تم تذليل العقبات أمام مسالة توريد الشحنات الغاز أويل وذلك بموجب اتفاقية المبادلة العراقية وهذه الاجتماعات موثقة جميعها،3. لقد كانت مؤسسة كهرباء لبنان بالتوازي تتخذ الإجراءات الاحترازية بشكل متواصل، لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع وفق ما هو مبين في بيانتها الإعلامية السابقة لا سيما بيانيها تاريخ 27/07/2024 وتاريخ 07/08/2024 وذلك لتغذية المرافق الأساسية في الدولة اللبنانية لا سيما المطار، المرفأ، ومضخات مياه... بالتيار الكهربائي لفترة /10/ أيام إضافية،4. لا يزال يقتضي راهنًا الإفادة من قبل المعنيين عن ما آلت إليه الأمور في ما خص وضعية توريد الشحنات بموجب اتفاقية المبادلة العراقية ليتسنى لمؤسسة كهرباء لبنان من تنظيم وبرمجة سياستها الإنتاجية على أثره، علمًا أن المؤسسة ستنفذقرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 14/08/2024، القاضي بتسديد دفعات من كلفة //430,000// طن من زيت الوقود العراقي ومساهمة بتسديد جزء من المستحقات المتراكمة على الدولة اللبنانية جراء تنفيذ اتفاقية تجهيز زيت الوقود اللبنانية العراقية، على أن تتم عملية الدفع عن طريق تحويل أموال الجباية بالليرة اللبنانية إلى حساب المصرف المركزي العراقي والمتأتية عن تسديد وزارة المالية والإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة لفواتير الكهرباء.أخيرًا، ستقوم المؤسسة مجددًا بإعادة تشغيل مجموعة معمل الزهراني التي وضعت خارج الخدمة قسريًا (حوالي /150/ ميغاواط حراري)، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تسلمها كميات مادة الديزل أويل من منشآت النفط، مع إعطاء أولوية التغذية في الوقت الراهن إلى المرافق الأساسية الحيوية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، إلخ)، ليتم بعدها، تسلمها كميات إضافية من مادة الغاز أويل إلى إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليها؛ وعليه، ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين الكرام على بينة بأي مستجدات في ما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن.