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لبنان

شقير شكر الجزائر تزويدها لبنان بالنفط

Lebanon 24
18-08-2024 | 10:46
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كتب رئيس الهيئات الإقتصادية رئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على منصة اكس: "نتوجه بالشكر الجزيل الى دولة الجزائر الشقيقة ورئيسها عبد المجيد تَبُّون، الذي أعطى توجيهاته للحكومة الجزائرية بتزويد لبنان فورا بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز الأزمة الحالية في قطاع الكهرباء. مما لا شك فيه، أن ما قامت به الجزائر على مدى عقود من الزمن وما تقوم به حالياً تجاه لبنان، لن ننساه، وهو محط تقدير كبير لدى جميع اللبنانيين، ويعبر عن قوة وعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، التي نحرص على تقويتها وتطويرها الى مستويات متقدمة جديدة. مرة جديدة ألف شكر للجزائر".
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