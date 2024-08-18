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لبنان

إسرائيل تُعيد نشر فيديو "عماد 4".. كيف علّقت عليه؟

Lebanon 24
18-08-2024 | 11:16
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شبّهت وزارة الخارجية الإسرائيلية "حزب الله" بحماس، وذلك تعليقا على الفيديو الذي نشره "حزب الله" مؤخرا، ويظهر منشأة "عماد 4" لإطلاق الصواريخ.
 
وأعادت الخارجية الإسرائيلية نشر الفيديو اليوم الأحد عبر صفحتها في منصة "إكس" معلقة: "مثل حماس في غزة، يتعمد حزب الله ترسيخ بنيته التحتية العسكرية داخل المناطق المدنية، وتحويل الأحياء إلى ساحات معارك محتملة".
 
وأضافت: "منذ السابع من تشرين الأول، أطلق حزب الله أكثر من 7000 صاروخ، مستخدما الشعب اللبناني كدروع بشرية"، مؤكدا على ضرورة "القضاء على حزب الله من أجل سلامة الإسرائيليين، والشعب اللبناني، والمنطقة بأكملها". (روسيا اليوم)
 
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