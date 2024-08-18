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لبنان

وزير الصناعة حيّا الجزائر: شكرًا من القلب

Lebanon 24
18-08-2024 | 11:54
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حيّا وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان الدولة الجزائرية الشقيقة، رئيساً ورئيس حكومة وحكومة ومجلساً نيابياً وشعباً على الموقف النبيل والصادق والكريم الذي اتّخذته تجاه لبنان والذي أبلغ الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والقاضي بتزويد لبنان كميات من النفط فوراً لمساعدته على تجاوز محنته.
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وقال بوشكيان:" يبرهن الجزائر مرة جديدة وقوفه الحقيقي والثابت والداعم الى جانب لبنان. ونحن كلبنانيين ممتنّون لهذه البادرة التي تنمّ عن شعور أخ تجاه أخيه. ولن ننسى هذه الوقفة المضيئة في وقت أحوج ما نكون فيه الى المواد النفطية الأولية لتشغيل معامل الكهرباء عندنا وتلمّس فسحة ضوء".
 
واضاف: "مقولة البلد الأمّ والبلد الثاني تنطبق على علاقات بلدينا وشعبينا الأبيّين. شكراً من القلب إلى الجزائر."
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