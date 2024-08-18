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لبنان

بالصورة.. سيارة تشتعل على أوتوستراد جبيل

Lebanon 24
18-08-2024 | 14:40
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن تسبب ماس كهربائي باشتعال سيارة من نوع مرسيدس بالكامل على المسلك الشرقي لاوتوستراد الفيدار- جبيل .

وحسب المعلومات، فقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
  
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جبيل

اوتوستراد

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