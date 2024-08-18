بالصورة.. سيارة تشتعل على أوتوستراد جبيل

أفادت مندوبة "لبنان24" عن تسبب ماس كهربائي باشتعال سيارة من نوع مرسيدس بالكامل على المسلك الشرقي لاوتوستراد الفيدار- جبيل .





وحسب المعلومات، فقد اقتصرت الأضرار على الماديات.