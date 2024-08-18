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لبنان

أبو فاعور: الحكومة تقوم بواجباتها لناحية درء الخطر والأهوال

Lebanon 24
18-08-2024 | 15:17
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أكّد عضو تكتل اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أن اتهام الحكومة بـ"الخيانة العظمى" تجن وليس في موقعه لا سياسيا ولا وطنيا.

وأضاف خلال اتصال عبر قناة "nbn" أن الحكومة تقوم بواجباتها لناحية درء الخطر والاهوال، إلا أنها لا تمتلك القرار النهائي، إذ أن لبنان ليس الساحة الوحيدة في خضم الصراع.
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وأشار أبو فاعور إلى أن لا مصلحة لأحد النقاش مع الحكومة في هذا الشكل.
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