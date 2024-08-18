أبو فاعور: الحكومة تقوم بواجباتها لناحية درء الخطر والأهوال

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أكّد عضو تكتل اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أن اتهام الحكومة بـ"الخيانة العظمى" تجن وليس في موقعه لا سياسيا ولا وطنيا.وأضاف خلال اتصال عبر قناة "nbn" أن الحكومة تقوم بواجباتها لناحية درء الخطر والاهوال، إلا أنها لا تمتلك القرار النهائي، إذ أن لبنان ليس الساحة الوحيدة في خضم الصراع.وأشار أبو فاعور إلى أن لا مصلحة لأحد النقاش مع الحكومة في هذا الشكل.