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لبنان

تسلل مجموعة إسرائيلية إلى حرش حدب عيتا وحزب الله يتصدى لها.. هذا ما حصل فجرا

Lebanon 24
18-08-2024 | 23:10
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أعلن حزب الله فجر اليوم الاثنين التصدي لمجموعة من الجنود الإسرائيليين، تسللت إلى حرش حدب عيتا على الحدود الجنوبية، وإجبارها على التراجع وإيقاع إصابات مؤكدة فيها.

وقال "الحزب" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي، وعند رصد تسلل مجموعة من جنوده إلى حرش حدب عيتا، تصدى ‏لها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين واستهدفوها بالأسلحة الصاروخية وقذائف ‏المدفعية، مما أجبرها على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة". ‏
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وكان "حزب الله" قد أعلن عن تنفيذ 11 عملية نوعية ضد إسرائيل أمس الأحد، مستخدما أسلحة مختلفة.(روسيا اليوم)


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