تسلل مجموعة إسرائيلية إلى حرش حدب عيتا وحزب الله يتصدى لها.. هذا ما حصل فجرا

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أعلن حزب الله فجر اليوم الاثنين التصدي لمجموعة من الجنود الإسرائيليين، تسللت إلى حرش حدب عيتا على الحدود الجنوبية، وإجبارها على التراجع وإيقاع إصابات مؤكدة فيها.وقال "الحزب" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي، وعند رصد تسلل مجموعة من جنوده إلى حرش حدب عيتا، تصدى ‏لها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين واستهدفوها بالأسلحة الصاروخية وقذائف ‏المدفعية، مما أجبرها على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة". ‏وكان "حزب الله" قد أعلن عن تنفيذ 11 عملية نوعية ضد إسرائيل أمس الأحد، مستخدما أسلحة مختلفة.(روسيا اليوم)