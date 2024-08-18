في طرابلس.. اشكال يتطور الى اطلاق نار

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تطور اشكال فردي بين المدعو "ف.ح" واخر من التبعية السورية في منطقة باب الرمل ساحة الدفتردار في طرابلس الى تضارب بالايدي واطلاق نار من قبل والد الاول المدعو "م.ح" دون وقوع اصابات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وعمل الجيش على تطويق الاشكال.