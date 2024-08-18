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لبنان

سرقوا سيارة في ابي سمرا.. وفروا الى جهة مجهولة

Lebanon 24
18-08-2024 | 23:57
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أقدم مجهولون على سرقة سيارة من نوع نيسان عائدة للمدعو "ط.ش" من سكان منطقة ابي سمراء، في طرابلس بعدما عمدوا الى كسر زجاجها الخلفي وسرقة محفظة وهاتف خليوي من داخلها ، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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سرقة

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