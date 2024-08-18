سرقوا سيارة في ابي سمرا.. وفروا الى جهة مجهولة

أقدم مجهولون على سرقة سيارة من نوع نيسان عائدة للمدعو "ط.ش" من سكان منطقة ابي سمراء، في طرابلس بعدما عمدوا الى كسر زجاجها الخلفي وسرقة محفظة وهاتف خليوي من داخلها ، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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