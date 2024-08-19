بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. قطع اوتوستراد البداوي

قطع عدد من المحتجين الطريق عند اوتوستراد البداوي الجديد ومنعوا السيارات من المرور، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24"، اعتراضاً على غياب التيار الكهربائي المستمر عن المنطقة.

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