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لبنان

بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. قطع اوتوستراد البداوي

Lebanon 24
19-08-2024 | 00:06
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قطع عدد من المحتجين الطريق عند اوتوستراد البداوي الجديد ومنعوا السيارات من المرور، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24"، اعتراضاً على غياب التيار الكهربائي المستمر عن المنطقة.
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