أطلقت من لبنان... الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "أهداف جوية مشبوهة" ويقرّ بسقوط قتيل واصابات

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من جهتها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وقوع إصابة مباشرة شمال إسرائيل جراء الهجوم بالمسيرات والصواريخ من جنوب لبنان. وأضافت الصحيفة أنه تم رصد 3 مسيرات و10 قذائف صاروخية أُطلقت من لبنان.واندلع حريق جراء سقوط طائرة مسيّرة في الجليل الغربي أدّت الى اصابة مدنيين ومقتل جندي إسرائيلي في مستوطنة يعرا، وفق ما أفاد موقع "واللا الإسرائيلي".وأعلن الاعلام الحربي في حزب الله أنه "رداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة قدموس، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 هجوماً جوياً مُتزامناً بأسراب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا (مقر قيادة اللواء الغربي 300) وقاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية)، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى".