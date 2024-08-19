Advertisement

لبنان

توقيف مطلوب في الفياضية.. وقطع طريق في طرابلس احتجاجا

Lebanon 24
19-08-2024 | 00:28
A-
A+
Doc-P-1236005-638596495480863982.jpg
Doc-P-1236005-638596495480863982.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ع.ط" في الفياضية وجرى اقتياده الى التحقيق بعد ورود مذكرة توقيف بحقه، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وفور شيوع الخبر، عمد عدد من الشبان على قطع الطريق في محلة ساحة القبة بإتجاه شارع البقار في طرابلس احتجاجاً على توقيف "ع.ط" مطالبين الاجهزة الامنية باطلاق سراحه.
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2024-08-19
01:59 | 2024-08-19
01:55 | 2024-08-19
01:45 | 2024-08-19
01:30 | 2024-08-19
01:18 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24