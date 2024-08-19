توقيف مطلوب في الفياضية.. وقطع طريق في طرابلس احتجاجا

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اوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ع.ط" في الفياضية وجرى اقتياده الى التحقيق بعد ورود مذكرة توقيف بحقه، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وفور شيوع الخبر، عمد عدد من الشبان على قطع الطريق في محلة ساحة القبة بإتجاه شارع البقار في طرابلس احتجاجاً على توقيف "ع.ط" مطالبين الاجهزة الامنية باطلاق سراحه.