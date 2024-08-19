رداً على الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية.. هذا ما استهدفه حزب الله اليوم

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، أنه ورداً على اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف عناصر الحزب اليوم ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها.

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