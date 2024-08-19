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لبنان

انزعاج في طريق الجديدة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-08-2024 | 01:45
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منذ بدء المواجهات العسكرية في قطاع غزة وجنوب لبنان، بات اهالي طريق الجديدة وبعض الفاعليات فيها يعبرون عن انزعاجهم من نشاط احد الاحزاب "الغريبة" عن المنطقة، كما يسمونها.
وبحسب مصادر مطلعة فإن هذا الحزب ينشط منذ اشهر طويلة في طريق الجديدة ويحاول استقطاب الشباب، وهذا الامر لم يكن يشكل اي ازمة فعلية. الا ان موقف هذا الحزب من معركة "طوفان الاقصى" ادى الى تغيير نظرة الشارع السني والبيروتي له، وبات هناك شعور بالانزعاج من اي نشاط حزبي يقوم به وتحديدا في طريق الجديدة.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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