بأسراب من المسيّرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف للمرة الاولى قاعدة شمال عكا

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‏أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة قدموس، شَنَّ عناصر الحزب اليوم هجوماً جوياً مُتزامناً بأسراب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا ‏‏(مقر قيادة اللواء الغربي 300) وقاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية)، ‏مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم عدداً من ‏القتلى والجرحى. ‏وبحسب المعلومات فان قاعدة سنط چين تقع شمال مدينة عكا، وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 16.5 كلم وهي قاعدة لوجستية تتبع لقيادة المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي وتستهدف للمرة الاولى.