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لبنان

هاشم: الجزائر تثبت دائما معنى العلاقات الاخوية

Lebanon 24
19-08-2024 | 01:55
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شكر رئيس "لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية - الجزائرية" النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح باسم اللجنة، "لدولة الجزائر الشقيقة على المبادرة الكريمة لتزويد لبنان باحتياجاته من المواد النفطية بغية تأمين الكهرباء وذلك بمكرمة من سيادة الرئيس عبد المجيد تبون ومتابعة رئيس الحكومة نذير العرباوي ورئيس المجلس الوطني الجزائري ابراهيم بوغالي".
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تابع: "اننا ندين للأشقاء في الجزائر رئيسا وحكومة ومجلسا وشعبا، مواقفهم الى جانب وطننا وشعبنا في كل المراحل وابان كل الازمات، ودائما تثبت هذه الدولة الشقيقة معنى العلاقات الاخوية وتأكيدها وحرصها على افضل العلاقات، وهذا ما نطمح اليه في كل الظروف".

وجدد "التحية والشكر للاخوة الجزائريين على كل ما يبذلونه من اجل مساعدة لبنان منذ عقود".
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