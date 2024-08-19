Advertisement

لبنان

ياسين: نعمل على رفع الجهوزية قدر الإمكان

Lebanon 24
19-08-2024 | 02:17
A-
A+
Doc-P-1236058-638596560312879914.png
Doc-P-1236058-638596560312879914.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ومنسق لجنة الطوارىء الوطنية ناصر ياسين عبر صوت لبنان على تحمّل المسؤولية في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان، ودعا إلى التكاتف والتضامن للوقوف الى جانب المواطنين الذين يتعرّضون للاعتداءات اليومية في الجنوب، ولضمان الجهوزية قدر الإمكان في حال توسعت الاعتداءات الإسرائيلية.
Advertisement
وأشار إلى الاجتماع الذي سيُعقد مع محافظة النبطية هويدا الترك ومع العاملين بالشأن الإنساني لحث المنظمات على العمل المشترك وحث الهيئات المانحة على تقديم الدعم والاستجابة لحاجات الأهالي النازحين من الجنوب.
وفي موضوع الكهرباء وتأمين الفيول أوضح ياسين ان الدولة غير مفلسة، انما متعثرة ماليًا منذ اربع سنوات، وان مالية الدولة وايراداتها في تحسن تدريجي منذ سنتين وان الاموال تتوافر في الخزينة، انما الموضوع يرتبط بسوء ادارة قطاع الكهرباء وعدم تنظيم وادارة خط التوريد كما يجب بما يتناسب مع خطة الطوارىء الوطنية لتعزيز الجهوزية وللتأكد من وصول الفيول بوقته وخاصة مع الملاءة المالية في شركة كهرباء لبنان وتحسن الجباية.
ورأى ان عودة التغذية الكهربائية إلى معدلها السابق اي الى  ثلاث او اربع ساعات في اليوم تحتاج الى عدة أيام، واشار الى ان المخزون الغذائي طبيعي ويتم التنسيق مع وزارتي الاقتصاد والزراعة للتأكد من توزيع المواد الغذائية التي تصل إلى المرفأ على المستودعات في مختلف المناطق اللبنانية، وأكّد ان وزارة الصحة على جهوزية تامة في ما يتعلّق بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية باستثناء أدوية الأمراض المزمنة التي ترتبط بتأمين السيولة، ولفت في هذا الإطار إلى التنسيق مع المستشفيات الخاصة ضمن معادلة جديدة تغطي جرحى الحروب. 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2024-08-19
05:27 | 2024-08-19
05:23 | 2024-08-19
05:20 | 2024-08-19
05:18 | 2024-08-19
05:12 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24