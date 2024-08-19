ياسين: نعمل على رفع الجهوزية قدر الإمكان

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أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ومنسق لجنة الطوارىء الوطنية ناصر ياسين عبر صوت لبنان على تحمّل المسؤولية في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان، ودعا إلى التكاتف والتضامن للوقوف الى جانب المواطنين الذين يتعرّضون للاعتداءات اليومية في الجنوب، ولضمان الجهوزية قدر الإمكان في حال توسعت الاعتداءات الإسرائيلية.وأشار إلى الاجتماع الذي سيُعقد مع محافظة النبطية هويدا الترك ومع العاملين بالشأن الإنساني لحث المنظمات على العمل المشترك وحث الهيئات المانحة على تقديم الدعم والاستجابة لحاجات الأهالي النازحين من الجنوب.وفي موضوع الكهرباء وتأمين الفيول أوضح ياسين ان الدولة غير مفلسة، انما متعثرة ماليًا منذ اربع سنوات، وان مالية الدولة وايراداتها في تحسن تدريجي منذ سنتين وان الاموال تتوافر في الخزينة، انما الموضوع يرتبط بسوء ادارة قطاع الكهرباء وعدم تنظيم وادارة خط التوريد كما يجب بما يتناسب مع خطة الطوارىء الوطنية لتعزيز الجهوزية وللتأكد من وصول الفيول بوقته وخاصة مع الملاءة المالية في شركة كهرباء لبنان وتحسن الجباية.ورأى ان عودة التغذية الكهربائية إلى معدلها السابق اي الى ثلاث او اربع ساعات في اليوم تحتاج الى عدة أيام، واشار الى ان المخزون الغذائي طبيعي ويتم التنسيق مع وزارتي الاقتصاد والزراعة للتأكد من توزيع المواد الغذائية التي تصل إلى المرفأ على المستودعات في مختلف المناطق اللبنانية، وأكّد ان وزارة الصحة على جهوزية تامة في ما يتعلّق بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية باستثناء أدوية الأمراض المزمنة التي ترتبط بتأمين السيولة، ولفت في هذا الإطار إلى التنسيق مع المستشفيات الخاصة ضمن معادلة جديدة تغطي جرحى الحروب.