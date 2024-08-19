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لبنان

جبران: برنامج جديد لتزويد المحطات بالطاقة الشمسية

Lebanon 24
19-08-2024 | 02:31
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أكد المدير العام لمؤسسة المياه في بيروت وجبل لبنان جان جبران أن تزويد المياه يتأثر في انقطاع الكهرباء، وخاصةً المحطات المباشرة التي تنقل المياه عبر خط ساخن.
وعن المناطق التي تأثرت بشكل مباشر بانقطاع الكهرباء، أعلن جبران في حديث إلى "صوت كل لبنان" أن بيروت الكبرى هي الأكثر تأثراً لانها تتزود بالمياه من محطة ضبية التي تحصل على التيار الكهربائي عبر خط ساخن مباشرة من شركة الكهرباء. 
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وأشار جبران الى أن أكثر من 24 محطة تعمل على الطاقة الشمسية، كاشفاً عن برنامج جديد أعدته مؤسسة المياه سوف يعرض على مجلس الوزراء لتزويد عدد أكبر من المحطات بالطاقة الشمسية، لافتاً في هذا المجال الى عدم امكانية تشغيل محطة ضبية على الطاقة الشمسية نظراً لضخامتها.
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