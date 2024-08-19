30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جعجع: لإشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء
Lebanon 24
19-08-2024
|
03:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي: "لقد امتعض البعض عندما قلنا إن الأكثرية في هذه الحكومة ترتكب خيانة عظمى بتركها المواطن اللبناني، إن في الجنوب، أو في المناطق اللبنانية كافة، تحت رحمة أحداث عسكرية مفتوحة المدى، ومن دون ان تتحمّل هذه الأكثرية مسؤولياتها في حماية المواطن اللبناني وتأمين سلامته واستقراره".
Advertisement
وقال:"لم يكتفِ البعض في هذه الحكومة بارتكاب خيانة عظمى، بل يقوم ايضا بارتكاب خيانة صغرى، من خلال مزيد من حرمان المواطن اللبناني المحروم أصلا بضعَ ساعات كهرباء كانت مؤمنة له، وذلك بعدما كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد رفعت أسعار الكهرباء والتي أصبحت مع ملحقاتها توازي في مكان ما أسعار المولدات في الأحياء، وبعدما قام العراق الشقيق بتأمين مئات آلاف الأطنان من الفيول على مدى السنتين المنصرمتين، وبعدما وعِدنا مرات ومرات ومرات أقله بعشرين ساعة كهرباء".
تابع:"ان أزمة الكهرباء التي وقعت فيها البلاد في اليومين الأخيرين ليست الأولى من نوعها، وتدلل بشكل لا يقبل الجدل على ان إدارة قطاع الكهرباء كما هي عليه منذ 15 سنة وحتى اليوم هي فاشلة تماماً ولا يوجد اي مؤشر يدل على ان هذه الإدارة ستتغير. ولذلك، لم يبقَ سوى حل واحد وهو إشراك القطاع الخاص فورا في عملية توليد الكهرباء وتوزيعها في لبنان".
وختم:"إني أتوجه الى رئيس اللجنة النيابية للأشغال النائب سجيع عطية كي يستعجل مناقشة اقتراح قانون أو أكثر موجودين أمامه لإشراك القطاع الخاص، ويرسلها الى اللجان المشتركة في أسرع وقت ممكن، وبناء عليه، يُطلب من الرئيس نبيه بري الدعوة إلى جلسة تشريعية تحت بند الضرورة القصوى، لأن إخراج المواطن اللبناني من العتمة هو أقصى الضرورات التي تتطلّب إقرار قانون واضح وصريح في المجلس النيابي لإشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وتوزيعها في لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور والفيديو... ممثلة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ وهذه هويّة زوجها
Lebanon 24
بالصور والفيديو... ممثلة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ وهذه هويّة زوجها
07:32 | 2024-08-18
18/08/2024 07:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب.. ستيفاني صليبا ترقص بملابس مثيرة بحفل راغب علامة والجمهور: "كلّو بمصرياتنا" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب.. ستيفاني صليبا ترقص بملابس مثيرة بحفل راغب علامة والجمهور: "كلّو بمصرياتنا" (فيديو)
14:10 | 2024-08-18
18/08/2024 02:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق راغب علامة وزوجته جيهان على "خبر إنفصالهما"؟
Lebanon 24
كيف علّق راغب علامة وزوجته جيهان على "خبر إنفصالهما"؟
10:30 | 2024-08-18
18/08/2024 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال وتضارب في مطار بيروت.. وفيديو يوثق المشهد!
Lebanon 24
اشكال وتضارب في مطار بيروت.. وفيديو يوثق المشهد!
12:27 | 2024-08-18
18/08/2024 12:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة صديقتيها ناتالي ورزان في "حادث القلمون"... الشابة نورهان رحلت اليوم
Lebanon 24
بعد وفاة صديقتيها ناتالي ورزان في "حادث القلمون"... الشابة نورهان رحلت اليوم
08:41 | 2024-08-18
18/08/2024 08:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:48 | 2024-08-19
في برقايل العكارية... مجهولون رموا قنابل!
05:27 | 2024-08-19
مرة جديدة.. "لوفتهانزا" تمدّد تعليق رحلاتها إلى بيروت
05:23 | 2024-08-19
تدافع بين القوى الأمنية ومواطنين... إليكم بالصور ما حصل في طرابلس
05:20 | 2024-08-19
يزبك: "حزب الله" يتعامل معنا كأننا شركة تأمين
05:18 | 2024-08-19
بعد الهزّات الأرضيّة الأخيرة.. خبير جيولوجيّ ينشر خريطة للمناطق البركانية في لبنان وسوريا ماذا قال عنها؟
05:12 | 2024-08-19
حادثة مروّعة في منطقة بقاعيّة... هكذا قتل والدٌ إبنه اليوم
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
19/08/2024 12:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
19/08/2024 12:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
19/08/2024 12:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24