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لبنان

بيان من وزارة الزراعة... واجراءات لمكافحة كل أشكال التهريب

Lebanon 24
19-08-2024 | 03:55
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اعلنت وزارة الزراعة في بيان أنه "ضمن إطار حملة مكافحة التهريب والغش في الحليب ومنتجاته من الأجبان والألبان التي أطلقتها بالتنسيق مع قيادة الجيش ستقوم  الفرق الفنية التابعة للوزارة في مصلحة زراعة بعلبك الهرمل  بدءا من صباح اليوم الاثنين بإجراء مسح وإحصاء شاملين لمزارع الأبقار ومعامل الأجبان والألبان المنتشرة على امتداد منطقة البقاع الشمالي وباقي المناطق والمحافظات بدءًا من بلدة القاع والمشاريع وحوش السيد علي والقصر وصولاً إلى مدينة الهرمل وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وحماية المزارعين والمربين اللبنانيين وتأمين سلامة الغذاء والصحة العامة للمواطنين اللبنانيين وبمتابعة مباشرة من الجيش".
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وأكدت الوزارة  العمل على "مكافحة كل اشكال التهريب  من الخضار والفواكه، حماية للإنتاج المحلي وحماية للقطاع الزراعي بكل مندرجاته والتزام الروزنامة الزراعية".
وأهابت بالمزارعين والمربين وأصحاب الحيازات والمعامل المنتشرة في المنطقة بـ "التعاون مع فرقها والتجاوب  لما فيه من خير للمصلحة العامة".
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