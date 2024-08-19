يستلمها من داخل مخيم صبرا... توقيف مروّج مخدرات في السان تيريز

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الأتي:"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في محلَّتّي طريق المطار وأوتوستراد السيد هادي.على أثر ذلك، باشرت قطعاتها المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديده ويدعى: م. أ. (من مواليد عام ١٩٩٢، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم تجارة وترويج المخدِّرات ومطلوب بجرم مخدرات.بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢٤ وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من مداهمة منزله في محلة السان تيريز ومن توقيفه بداخله. وبتفتيشه والمنزل، تم ضبط ما يلي:• دراجة آلية نوع "سويت" لون أسود دون لوحات (تبيّن أنها مسروقة)• 10 حبوب ترامادول• مظروف بداخله مادة حشيشة الكيف• طبّتَان بلاستيكيّتَان بداخلها آثار مخدرات• 2 غليون يُستَخدمان في تعاطي المخدرات• 3 مظاريف فارغة، علبتَا دفتر ورق لف• هاتف خلوي، مبلغ مالي، شريحة خط، ومحفظة جلدية.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتعاطي وترويج المخدِّرات على متن الدراجة المضبوطة في محلَّتَي طريق المطار وأوتوستراد السيد هادي، وأنه يستلم المخدِّرات المعدّة للترويج من شخص مقيم داخل مخيم صبرا.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".