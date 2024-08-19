إلقاء قنبلة وإطلاق رشقات نارية باتجاه فصيلة برقايل.. هذا ما جرى فجرا

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أقدم مجهول على متن دراجة نارية فجر اليوم الإثنين على القاء قنبلة تلاها إطلاق رشقات نارية بإتجاه فصيلة برقايل في عكار، وقد تسبب اطلاق الرصاص بأضرار مادية من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد نجا احد عناصر الفصيلة بأعجوبة نتيجة الرصاص الكثيف والمباشر الذي اطلق بإتجاهها، فيما الاسباب لا تزال مجهولة.