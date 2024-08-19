Advertisement

لبنان

إلقاء قنبلة وإطلاق رشقات نارية باتجاه فصيلة برقايل.. هذا ما جرى فجرا

Lebanon 24
19-08-2024 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1236122-638596638692063100.jpg
Doc-P-1236122-638596638692063100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهول على متن دراجة نارية فجر اليوم الإثنين على القاء قنبلة تلاها إطلاق رشقات نارية بإتجاه فصيلة برقايل في عكار، وقد تسبب اطلاق الرصاص بأضرار مادية من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وقد نجا احد عناصر الفصيلة بأعجوبة نتيجة الرصاص الكثيف والمباشر الذي اطلق بإتجاهها، فيما الاسباب لا تزال مجهولة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:08 | 2024-08-19
06:00 | 2024-08-19
08:59 | 2024-08-19
08:55 | 2024-08-19
08:49 | 2024-08-19
08:44 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24