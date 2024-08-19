طقس صيفيّ معتاد يسيطر على لبنان... الى متى يستمر؟

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وتبقى درجات الحرارة مستقرة نسبيًا والرطوبة عالية في طبقات الجو، ممّا يؤدي إلى تشكل سحب ضباب خفيف على الجبال المتاخمة للسواحل.وفي تفاصيل طقس اليوم:- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٦ و٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٠ hpa- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:الثلاثاء:قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.الاربعاء:قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.