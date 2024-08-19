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لبنان

تدافع بين القوى الأمنية ومواطنين... إليكم بالصور ما حصل في طرابلس

Lebanon 24
19-08-2024 | 05:23
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قامت القوى الامنية توأزرها قوة من الجيش بإزالة ومصادرة بعض البسطات في محلة جسر ابو علي في طرابلس.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، حصل تدافع بين القوى الأمنية وأصحاب البسطات، ما استدعى تدخل الجيش الذي سيطر على الوضع.
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