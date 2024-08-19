Advertisement

لبنان

بوحبيب ثمّن المبادرة الأخوية للرئيس الجزائري بتزويد لبنان بشكل فوري بالفيول

Lebanon 24
19-08-2024 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1236172-638596690282786354.jpg
Doc-P-1236172-638596690282786354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ثمّن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، خلال استقباله سفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي، المبادرة الأخوية المقدّرة جداً للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتزويد لبنان بشكل فوري بالفيول لسدّ حاجته في قطاع الكهرباء.
Advertisement
ونقل الوزير بو حبيب للقيادة الجزائرية، عبر السفير بلباقي، إمتنان الحكومة اللبنانية وتقديرها الكبيرين لقرار الرئيس تبون، وهو قرارٌ ليس مستغربا أن يصدر عنه وعن دولة الجزائر الشقيقة التي لطالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه ودعمتهما في أصعب الظروف التي مرّت ولا تزال عليهما.
كما شكر الوزير بو حبيب الجزائر على دعمها الكبير لقضايا لبنان في المحافل الدولية، ولا سيما في مجلس الأمن، الذي تشغل فيه حاليا منصب عضو غير دائم، وتأييدها لمطلبه بتمديد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى. وشكر الوزير بو حبيب الجزائر أيضا على قرارها تخصيص لبنان بأربعين منحة دراسية جامعية للعام الدراسي 2024-2025، وهي مسألة ستكون قيد المتابعة مع وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية.
بدوره أكد سفير الجزائر أن دعم بلاده للبنان كامل ومطلق، وأن قرار الرئيس تبون تزويد لبنان بالفيول، في ظل الظروف الخاصة التي يمرّ بها، هو أمر طبيعي، مجددا الإشارة الى ما سبق وأكده الرئيس الجزائري من أن الجزائر لن تترك لبنان لوحده.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:08 | 2024-08-19
06:00 | 2024-08-19
08:59 | 2024-08-19
08:55 | 2024-08-19
08:49 | 2024-08-19
08:44 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24