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لبنان
كتاب عاجل.. ميقاتي يطلب تحقيقاً فورياً بقضية الانقطاع الكلي للكهرباء
Lebanon 24
19-08-2024
|
06:08
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وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي، اليوم الإثنين، طلب عبره إجراء تحقيق فوري بموضوع الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي.
للإطلاع على مضمون الكتاب..
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