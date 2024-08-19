كتاب عاجل.. ميقاتي يطلب تحقيقاً فورياً بقضية الانقطاع الكلي للكهرباء

وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي، اليوم الإثنين، طلب عبره إجراء تحقيق فوري بموضوع الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي.

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