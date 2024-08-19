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لبنان

كتاب عاجل.. ميقاتي يطلب تحقيقاً فورياً بقضية الانقطاع الكلي للكهرباء

Lebanon 24
19-08-2024 | 06:08
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وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي، اليوم الإثنين، طلب عبره إجراء تحقيق فوري بموضوع الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي.
للإطلاع على مضمون الكتاب.. إضغط هنا
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