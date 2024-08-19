برقية من ولي العهد الكويتي الى وهاب... ماذا جاء فيها؟

Advertisement

تلقى رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب برقية من ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، جاء فيها: "السيد الفاضل وئام ماهر وهاب، الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تحية طيبة وبعد. تسلمنا بوافر الشكر رسالتكم التي تضمنت كريم تهانيكم بمناسبة تعييننا وليا للعهد في دولة الكويت".واضاف: "إذ نعرب عن تقديرنا لما أبديتموه من تهان ودية ودعوات صادقة، وما عبرتم عنه من مشاعر طيبة تجاه دولة الكويت، فإننا نبعث إليكم أطيب التمنيات بموفر الصحة والسعادة والتوفيق، راجين للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق المزيد من الاستقرار والانماء والإزدهار".