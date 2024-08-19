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لبنان

في صور... غارة اسرائيلية على منزل في بلدة طيرحرفا

Lebanon 24
19-08-2024 | 07:02
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي من قضاء صور.

وبحسب المعلومات، استهدفت الغارة منزلاً في الساحة العامة للبلدة.
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