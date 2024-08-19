لقاء "سيدة الجبل" عن صور "فيلم الأنفاق" :الموضوع يتعلق بأمن اللبنانيين وبسيادة الدولة

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جدد لقاء "سيدة الجبل" خلال اجتماعه الاسبوعي تأكيده "للمشككين بعد فيلم الأنفاق الذي نشره "حزب الله" وجود احتلال إيراني للبنان، حيث يتبين أن الأمر لم يقتصر على ما هو ظاهر فوق الأرض فحسب، بل دخل في أعماقها".وطالب "اللقاء" حكومة لبنان بـ"إظهار حقيقة هذه الصور ومجلس النواب بمناقشة الحرب التي شنها "حزب الله" في الجنوب، بعد صمت خائن دام أكثر من عشرة أشهر، لأن الموضوع يتعلق بأمن اللبنانيين وبسيادة الدولة اللبنانية".أضاف :" نعم لبنان واقع تحت الاحتلال الإيراني، والسلطة اللبنانية متواطئة، ومن لا يعترف بهذا الواقع هو شيطان أخرس".