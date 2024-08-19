أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جندي برتبة رقيب في هجوم "حزب الله" بطائرات مسيرة على الجليل الغربي.



وكان حزب الله في وقت سابق، قد أعلن أنه شَنَّ ‏يوم الاثنين 19-8-2024 هجوماً جوياً مُتزامناً بأسراب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا ‌‏وقاعدة سنط جين، ‏مُستهدفاً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصاب أهدافه بدقة وأوقع فيهم عدداً من ‏القتلى والجرحى.

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