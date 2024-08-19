Advertisement

لبنان

بمسيرة انقضاضية لـ"الحزب".. إسرائيل تعترف بمقتل أحد جنودها (صورة)

Lebanon 24
19-08-2024 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1236223-638596764632177088.png
Doc-P-1236223-638596764632177088.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جندي برتبة رقيب في هجوم "حزب الله" بطائرات مسيرة على الجليل الغربي.

وكان حزب الله في وقت سابق، قد أعلن أنه شَنَّ ‏يوم الاثنين 19-8-2024 هجوماً جوياً مُتزامناً بأسراب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا ‌‏وقاعدة سنط جين، ‏مُستهدفاً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصاب أهدافه بدقة وأوقع فيهم عدداً من ‏القتلى والجرحى.
Advertisement

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:41 | 2024-08-19
11:39 | 2024-08-19
11:36 | 2024-08-19
11:31 | 2024-08-19
11:15 | 2024-08-19
11:00 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24